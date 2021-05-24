CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan savcılara Sedat Peker tepkisi: Bizlerle ilgili olarak anında harekete geçen yargı tamamen sessiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili savcılığın herhangi bir soruşturma açmamasına tepki gösterdi.

Kendileri ile ilgili, ifade özgürlüğü kapsamında olan açıklamalarda dahi hemen harekete geçen savcıların, Peker'in iddiaları karşısında sessiz kaldığını dile getiren Tanrıkulu, "Yargı sessiz. Tamamen sessiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nerede? Parlamentoya kayyım atanan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nerede? Bir açıklamasını duydunuz mu? Bir milletvekilinin TV'de yaptığı beyandan yarım saat sonra basın açıklaması ile soruşturma başlattığını duyuruyorlar. Peki bu kadar somut bilgiye dayanan bu açıklamalar karşısında bir tek adım attılar mı?" diye sordu.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alındığını ama aynı açıklamalarda ismi geçen adı geçen Korkut Eken ve diğer kişilerle ilgili bir işlem yapılmadığını hatırlatan Tanrıkulu, "Bu aslında siyasal iktidarın emrindeki yargının bu olaya nasıl baktığını çok açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

Ne olmuştu?

Sedat Peker, dün yayınladığı videoda, Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” demişti.

Peker'in açıklamasından bir süre sonra Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Aynı açıklamada ismi geçen Mehmet Ağar ve Korkut Eken hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

TIKLAMIŞTI: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!