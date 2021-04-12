CHP'li Sezgin Tanrıkulu: '128 milyar dolar nerede?' afişlerine açılan soruşturma Cumhurbaşkanı'nın bu işin sorumlusu olduğunu tescil ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin hazırladığı ve farklı kentlerde billboardlara astığı "128 milyar dolar nerede?" afişlerine yönelik 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldığını söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanının bu işin sorumlusu olduğu bir kez de yargı eliyle tescil edilmiş oluyor" dedi.

"Allah akıl fikir versin" diyen Tanrıkulu, "Sorumlunun kim olduğunu bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan doğrudan doğruya savcılar kamuoyuna duyurmuş oluyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TIKLAYIN - CHP'nin "128 milyar dolar nerede" afişlerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldı