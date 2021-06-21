CHP'li Seyit Torun: Hazine'den CHP'li belediyelere aktarılan kaynaktaki kesinti yüzde 50'nin üzerinde

CHP’nin Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Buluşması’nın ardından konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelere Hazine’den aktarılan kaynaklarda yüzde 50’nin üzerinde kesinti yapıldığını söyledi. Torun, “Belediyelerimize herhangi bir ekonomik destek sağlanmadığı gibi, gelen kaynaklarda da ciddi kesinti söz konusu. Ama bizim mazeretimiz yok. Ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep’te üç gün süren Belediye Başkanları Buluşması sona erdi. 11’i büyükşehir 247 belediye başkanının katıldığı toplantıdaki oturumlarda belediye başkanlarının sorunları nasıl çözdüğünü, projelerini ve gelecekte yapacaklarını paylaştılar.

Toplantıyı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediye başkalarının Gaziantep’te saha çalışması yaparak, bir araya geldiği yurttaşın sorunlarını dinlediğini söyledi.

Torun, “Belki bizim hakkımızda çok farklı yargıda olan insanlar birebir temasla bu düşünceleri daha olumlu hale geldi” dedi.

Torun, toplantının ikinci gününde çalışmalarla geçen iki yılın değerlendirildiğini ve gelecek üç yılda yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini söyledi. Torun, belediye başkanlarının kendi aralarında anket yaptığı bilgisini de paylaştı.

Torun toplantının son gününde belediye başkanlarına mali analizler, yoksulluk ve tarımla ilgili bilgi verildiğini ve inovasyon projelerinin anlatıldığını aktardı. Torun, birçok belediye başkanının süreci yürütürken nasıl başarılı olduklarını aktardığını belirtti.

Torun CHP’li belediyelere Hazine’den aktarılan kaynaklarda yüzde 50’nin üzerinde kesintinin olduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi:

“Maalesef yüzde 50’nin üzerinde. Belediyelerimize herhangi bir ekonomik destek sağlanmadığı gibi, gelen kaynaklarda da ciddi kesinti söz konusu. Ama bizim mazeretimiz yok. Ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız büyük azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele edecekler.

Yapılan anketlerde de görülüyor ki CHP’li belediyeler her türlü baskıya engellemeye, her türlü tehdide rağmen, hukuksuz uygulamalara rağmen başarılılar. Büyükşehirlerimizin olduğu yerde başarı biraz daha yüksek. Ama Türkiye ortalamasını aldığımızda dahi yüksek. Bu da bizi son derece mutlu ediyor.”