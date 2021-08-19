CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a: Siz otobüs üzerinden millete çay atarken bizim belediyelerimiz alevlerin içindeydi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yangın ve sel felaketleri karşısında CHP’li belediyeleri işaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; "Siz otobüs üzerinden millete çay atarken bizim belediyelerimiz alevlerin içindeydi. Allah’tan korkmuyorsanız kuldan utanın” dedi.

Torun, “Kaybettiğiniz itibarınızı, belediyelerimize saldırarak bulamazsınız. ‘Biz ne zaman bir ve beraber olacağız’ dedikten sonra belediyelerimizin emeğine iftira atmak Erdoğan’ın samimiyetsizliğidir” dedi.

Torun'un açıklaması şöyle:

"Erdoğan, yavuz hırsız misali, ev sahibini bastırmak için her yolu denemektedir"

“Erdoğan dün, gerçekle, vicdanla ve insafla bağdaşmayan açıklamalarına yenilerini ekledi. Yangın ve sel felaketleri üzerinden belediyelerimizi eleştirip, sorumluluktan kaçmaya çabalarken, iyice dibe battı. Erdoğan’ın, ‘Yangında itfaiyeleriniz nerede, selde ne yaptınız, bunu ortaya koyun’ gibi açıklamaları, en hafif tabiriyle; yalanı gerçek gibi söylemektir. Erdoğan, yavuz hırsız misali, ev sahibini bastırmak için her yolu denemektedir.

"Belediyelerimiz, yangın bölgelerine 267 araç 792 personelle destek verdi"

Vatandaşlarımız biliyor ama biz yine de ortaya koyalım. Belediyelerimiz yangın haberini alır almaz, tüm imkânlarıyla seferberlik başlattı. Yangın bölgelerine 267 araç 792 personelle destek verildi. İçme suyundan hayvan yemine, beyaz eşyadan ev eşyasına kadar destekler gönderildi.

İktidar belediye başkanlarımızı yok sayarken, bizim belediyelerimiz gece gündüz çalıştı. Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerinde, belediyelerin çoğu AK Parti ve MHP’de olmasına rağmen partizanlık yapmadık, yardıma koştuk. Belediyelerimiz, bölgelere 518 personel ve 335 araç desteği gönderdi. 45 tır içme suyu, 20 bin gıda kolisi, 2 mutfak tırı, 8 tır temizlik malzemesi, binlerce kıyafet ve çeşitli malzemeler vatandaşa ulaştırıldı.

"Allah’tan korkmuyorsanız kuldan utanın"

Belediyelerimiz asli sorumlu olmamasına rağmen bu destekleri verirken, teşekkür yerine hakaret etmek, insafsızlıktır. Erdoğan hala ‘belediyeleriniz nerede’ diyor. Sayın Erdoğan, siz otobüs üzerinden millete çay atarken bizim belediyelerimiz alevlerin içindeydi. Allah’tan korkmuyorsanız kuldan utanın.

"Erdoğan bu açıklamalarıyla, canla başla çalışan yüzlerce belediye personelinin alın terine saygısızlık yapmıştır"

Erdoğan bu açıklamalarıyla, canla başla çalışan yüzlerce belediye personelinin alın terine saygısızlık yapmıştır. Konuşmasında, ‘Biz ne zaman bir ve beraber olacağız’ dedikten sonra belediyelerimizin emeğine iftira atmak Erdoğan’ın samimiyetsizliğidir. Sayın Genel Başkanımız hangi partiden olursa olsun, yangınla mücadeleye destek veren tüm belediyelere teşekkür mektubu göndermiştir. Genel Başkanımız bu hassasiyeti gösterirken, Erdoğan’ın bu partizan açıklamaları aradaki zihniyet farkını da ortaya koymuştur. Kendinden olmayan belediyeleri kötülemek için iftiradan medet ummak, acizliktir. Sayın Erdoğan, gideceğinizi gördünüz ve çırpınıyorsunuz. Ama boşuna uğraşmayın. Kaybettiğiniz itibarınızı, belediyelerimize saldırarak bulamazsınız." (ANKA)