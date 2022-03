CHP'li Sarıbal: Kamucu bir yatırıma Ağrı’da acil ihtiyaç var

CHP’nin tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Ağrı’da 200 başlık bir hayvancılık işletmesini ziyaret etti. İşletmenin sütü 3,5 TL’ye zararına sattığını söyleyen Sarıbal, besicilerin Ağrı’ya et ve süt kombinası ile yem fabrikası kurulmasını istediğini belirtti. Sarıbal, “Kamucu bir yatırıma Ağrı’da acil ihtiyaç var" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ağrı’daki bir işletmeyi ziyaret ederek besicilerin yaşadığı sorunları yerinde tespit etti. Sarıbal, burada yaptığı açıklamada, 200 büyükbaş hayvan varlığı olan işletmenin sütü 3,5 TL'ye satarak zarar ettiğini söyledi.

Besicilerin Ağrı'ya et ve süt kombinası ile yem fabrikası kurulmasını istediğini aktaran Orhan Sarıbal, besicilerin yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

“Ağrı, tarımıyla hayvancılığıyla iyi bir kent ama bu kente tarım maalesef çiftçinin sıkıntı yaşadığı, çocuklarının evlerini terk ettiği, kentlere ve yurt dışına gittiği bir alan haline gelmiş. Çiftçi, ‘Bu kentte bir et kombinası, et alan bir kurum yok’ diyor. ‘Biz hayvanlarımızı yetiştiriyoruz ama buradan bin kilometre uzağa, başka kentlere götürürken ciddi bir masraf oluyor’ diyor. ‘Şu an hem beside hem sütte ciddi bir zarar ediyoruz’ diyor. Açıkça talepleri; ‘Yem desteği… Sütümüzü verebileceğimiz bir süt işletmesi, et işletmesi kurulması lazım; kavurmanın, sucuğun yapıldığı. Bu kentin ana kaynağı tarım. Süt işletmesi, et işletmesi açılsın; hayvanımızı, sütümüzü burada değerlendirelim, biz de insanca yaşayalım’ diyorlar. Yani kamucu bir yatırıma Ağrı’da acil ihtiyaç var."

Kaynak: ANKA