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CHP'li Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'nun sözlerine sert tepki!

"Kerbela' diyen bakan ve 'Acıyı bal eyledik' diyen AKP Genel Başkanı toplumun tüm değerleriyle alay ediyor"

08 Ekim 2020 18:24

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve HDP'ye yönelik Kobani operasyonlarına "6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu?” şeklinde yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki geldi.

Sarıbal, "Kerbela' diyen bakan ve 'Acıyı bal eyledik' diyen AKP Genel Başkanı toplumun tüm değerleriyle alay ediyor adeta" dedi. 

"Baskı ve hukuksuzlukla yok sayıp sömürdükleri toplumun acılarını samimiyetsizce dile dolayınca yaptıkları, yaşattıkları unutulur mu?" diyen Sarıbal, "Bizim geleneğimizde acıyı bal eylemek, baskı, sindirme, zorlama, faşizme karşı boyun eğmeden direnerek zor ve acı günlerin gelecekti barışa, dostluğa güzel günlere olan inancın ifadesidir" diye konuştu. 

Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü;

"Acıyı bal eylemek kolay değildir. O yüzden bu ifade yersiz olmuştur. Toplum katlanarak artan sıkıntılardan dolayı acıyı bal eyleyememektedir" 

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