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CHP’li Salıcı’dan Soylu'nun sorularını soran CNNTürk muhabirine: Bizim sorularımızı Erdoğan'a sorabiliyor musunuz?

25 Şubat 2020 12:15

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, CNN Türk muhabirinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorularını kendisine yöneltmesine tepki gösterdi. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a sorduğu soruları hatırlatan Salıcı, "Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip Kılıçdaroğlu böyle sorular sormuştu buna ne cevap vereceksiniz diye sordunuz mu?" diye sordu. 

CNN Türk muhabiri, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediğini basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya, “FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması devam ediyor siyasette. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir medya kuruluşuna açıklamalar yaptı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bazı sorular sordum dedi. 17-25 Aralık 2013'ten çok kısa bir süre önce, kılıçların çekildiği bir dönemde acaba Kılıçdaroğlu, ‘Bunlarla ne konuştu, ne takım tekliflere neler dedi?' ifadelerini kullandı. ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin adı nereden geliyor?' dedi. Bu açıklamalara CHP olarak yanıtınız ne olur?” şeklinde bir soru yöneltti.

Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorduğu soruya tepki göstererek, “Biz daha önce sayın genel başkanımızın ağzından bazı sorular sorduk. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip Kılıçdaroğlu böyle sorular sormuştu buna ne cevap vereceksiniz diye sordunuz mu? Ya da sizin sorunuz engellendi mi? Ya da buna bir cevap alabildiniz mi? Genel başkanımızın muhattabı Recep Tayyip Erdoğan. Bir Bylock listesi olduğu söyleniyor. Açıklasanıza. Yurttaşlarımız bunların kim olduğunu öğrensinler. Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor bunu da sorduk. Eğer darbe başarılı olsaydı, siyasi ayak olarak ülkeyi yönetecek olanalr kimlerdi? Bunu da sorduk. Sayın Soylu, önce sayın Erdoğan'a sorulan soruların cevabını merak etsin sizler de gazeteci olarak o soruların takipçisi olun sonra sayın Soylu konuşmaya devam etsin " şeklinde yanıt verdi.

 

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