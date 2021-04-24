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CHP'li Salıcı: Biz erken seçimi Türkiye'ye istikrar getirsin diye istiyoruz

"Biz cumhuriyet tarihinde ekonomik krizler gördük ama 3 yıl süren ekonomik krizle karşılaşmadık"

24 Nisan 2021 11:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz erken seçimi Türkiye'ye istikrar getirsin diye istiyoruz. Biz Türkiye seçim ekonomisi uygulamasın diye; zaten ekonomisi batmış erken seçimle iktidar değişimi ile bir an önce düze çıksın diye istiyoruz."dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ve parti temsilcileri karşıladı. Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Salıcı, "Biz cumhuriyet tarihinde faklı iktidarlar döneminde ekonomik krizler gördük ama 3 yıl süren ekonomik krizle karşılaşmadık. Esnaf taze ekmekle bayat ekmeği beraber satıyor. Çünkü bayat ekmeğin iyi müşterisi var" diye konuştu.

Ekonomisi batmış erken seçimle iktidar değişimi ile biran önce düze çıksın diye erken seçim istediklerini belirten Salıcı,"Böyle bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde Türkiye'de iktidarın yürütmüş olduğu politikalar Türkiye'yi daha iyi bir noktaya götürecek durumda değil. Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar getirsin diye istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcıerken seçim128 milyar dolaradıyaman

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