CHP'li Öztunç'tan termik santral tepkisi: Filtresiz alıştırmaya devam ederlerse binleri oraya yığarım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta, Çelikler Holding tarafından işletilen Afşin-Elbistan Termik Santralinin bacalarına filtre takılmamasına tepki gösterdi. Elbistan'a giden Öztunç, ilçede küçük bir miting düzenledi. Öztunç, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin aldığı 'geçici faaliyet belgesi' ile yaz döneminde filtresiz bir şekilde yeniden açılarak çalıştırılması karşısında Elbistan'da eleştirdi.

Öztunç, bacalarında filtre olmadığı halde 1.5 milyar TL teşvik verilen Afşin-Elbistan Termik Santraline ilişkin, "Bugün biz burada 8-10 kişi açıklama yapacaktık, sizler gelmişsiniz ama sanmasınlar ki bu kadar; eğer gerekirse 10 binleri o santralin önüne yığarım. Onlar bu santrali filtresiz çalıştırmaya devam ederlerse, bu havayı, bu toprakları kirletmeye devam ederlerse binleri oraya yığarım" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Anka