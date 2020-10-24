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CHP'li Öztunç'tan termik santral tepkisi: Filtresiz alıştırmaya devam ederlerse binleri oraya yığarım

"Dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur, bir tek Türkiye'de Elbistan'da, Afşin'de simsiyah kar var. Sebebi bu santralin filtresiz olması"

24 Ekim 2020 16:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta, Çelikler Holding tarafından işletilen Afşin-Elbistan Termik Santralinin bacalarına filtre takılmamasına tepki gösterdi. Elbistan'a giden Öztunç, ilçede küçük bir miting düzenledi. Öztunç, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin aldığı 'geçici faaliyet belgesi' ile yaz döneminde filtresiz bir şekilde yeniden açılarak çalıştırılması karşısında Elbistan'da eleştirdi. 

Öztunç, bacalarında filtre olmadığı halde 1.5 milyar TL teşvik verilen Afşin-Elbistan Termik Santraline ilişkin, "Bugün biz burada 8-10 kişi açıklama yapacaktık, sizler gelmişsiniz ama sanmasınlar ki bu kadar; eğer gerekirse 10 binleri o santralin önüne yığarım. Onlar bu santrali filtresiz çalıştırmaya devam ederlerse, bu havayı, bu toprakları kirletmeye devam ederlerse binleri oraya yığarım" diyerek tepki gösterdi.

 

Kaynak: Anka

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

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