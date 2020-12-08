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CHP'li Öztunç paylaştı: "İşçilere üst üste, yöneticilere sosyal mesafe kuralına uygun yemek"

"6 bin işçinin çalıştığı şantiyede ne sosyal mesafe var ne de Covid tedbiri..."

08 Aralık 2020 14:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Twitter'da Mersin Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesinde işçiler ve yöneticiler için ayrılan yemekhane bölümlerinin görüntüsünü paylaştı. Öztunç iki görüntü için "İşçilere alt alta, üst üste yemeği layık gören şirket, yöneticilerine ise sosyal mesafeye uyarak yemek yediriyor" dedi.

Öztunç görüntüler için "6 bin işçinin çalıştığı şantiyede ne sosyal mesafe var ne de Covid tedbiri... Yan yana yolda yürüyen iki kişiye ceza kesen AKP hükümeti bu görüntülere ise sessiz kalır" diye yazdı.

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