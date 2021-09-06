CHP'li Öztunç'tan Belediye Büyükşehir Başkanı Güngör'e: Adamcılık yapmayı bırak; gel bu mahallenin sorununu dinle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 31 Mart seçimlerinde yarıştığı eski rakibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bir meclis üyesine su bağlamak için köyü susuz bıraktığını iddia etti. Öztunç, “Bir meclis üyene hizmet için koca bir köye haksızlık yapmaktan vazgeç” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Bozarmut köyünde su olmadığını açıklayarak, 31 Mart yerel seçimlerinde rakibi olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e köylünün sorunu çözme çağrısında bulundu.

Mahallede su olduğunu ancak mahalleli yerine birkaç kişiye gittiğini iddia eden Öztunç, “Su havzası en yüksek illerden olan Kahramanmaraş’ta, bu çağda, bu mahallede su sıkıntısı var. Su olmadığı için değil su var da mahallenin suyu birkaç kişiye gidiyor” dedi.

Öztunç, AKP’li belediye meclis üyesinin suyu kendisine bağlattığına ilişkin iddialar olduğunu aktararak, şunları belirtti:

“Suyu kendi bağına bahçesine bağlatmış. Vatandaş da su sıkıntısı yaşıyor. Bu çağda bunun yapılması vicdana sığmaz, yanlıştır. Buna isyan ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adamcılık yapmayı bıraksın. Vatandaştan oy istedi, benle yarıştı. Rakiptik. Vatandaş dedi ki ‘Sen ol’ dedi. Bana ‘Sen otur yerine’ dediler. Peki dedik, başımızla beraber dedik. Seçildin, herkesin belediye başkanı ol. Üstelik bu mahalle sana oy verdi. Senin kalen kalen. Sana oy veren insanlara bunu yapıyorsun. Bu zulümdür. Ayıptır. Günahtır. Ey Hayrettin Güngör, gel bu mahalleye sorununu dinle. Şu lüks yerlerde gezmeyi bırak da birazcık halkın arasına in. Köy yerlerine gel, taşraya biraz gel. Burada bu vatandaşın sorununu gör. Bir meclis üyene hizmet için koca bir köye haksızlık yapmaktan vazgeç.”