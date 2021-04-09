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CHP’li Öztrak'tan iktidara: Milyonlarca emekçimiz ve aileleri, 1500 liralık sefalet aylığıyla bu mübarek ayı nasıl geçirecek?

"2 milyon çalışan sefalet aylığına, yani 1500 liraya mahkum edildi"

09 Nisan 2021 19:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara "Milyonlarca emekçimiz ve aileleri, 1500 liralık sefalet aylığıyla bu mübarek ayı nasıl geçirecek?" sorusunu yöneltti. 

Adıyaman İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, şunları söyledi;

"2 milyon çalışan sefalet aylığına, yani 1500 liraya mahkum edildi"

"Lokanta ve restoranlarda çalışanlar zaten kaç aydır işsiz. Hepsinin borcu gırtlağı aşmış. Tam da böyle bir dönemde yapılmayacak olanı yaptılar. Kısa çalışma ödeneğini kestiler. Bu kararla 2 milyon çalışan sefalet aylığına, yani 1500 liraya mahkum edildi. Bir de bunun üstüne ramazanda kapanacak, restoran ve lokantalarda çalışanlar eklenecek. Ramazanda milyonlarca emekçimiz ve aileleri 1500 liralık göstermelik sefalet aylığıyla nasıl geçinecek, evlerdeki tencere nasıl kaynayacak?"

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