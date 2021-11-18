CHP'li Öztrak'a dert yanan genç: Yok abi, iş yok; anneme ceket aldırdım, utanıyorum

Kütahya’da yurttaşların sorunlarını dinleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a seslenen işsiz bir genç, üstündeki ceketi annesinin aldığını söyleyerek, “Yok abi, iş yok yani. Utanıyorum. Anneme ceket aldırdım, utanıyorum” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası, Kütahya’da yurttaşların sorunlarını dinledi. Esnaf ziyareti sırasında yolda yürüdüğü sırada Öztrak’a seslenen işsiz genç, üstündeki ceketi gösterdi ve “İşsizim. Anneme ceket aldırdım” dedi. Öztrak, “Taşı sıksan suyunu sıkacaksın da” diye yanıt verdi. Genç, “Vallahi içerim suyunu da. Yok abi, iş yok yani. Utanıyorum. Anneme ceket aldırdım, utanıyorum” diye konuştu.

Faik Öztrak ise işsiz gence, “En büyük önceliğimiz sizsiniz, merak etme. Hiç kimseden de utanma. İnşallah her şey iyi olacak. Sen de annene bakacaksın” karşılığını verdi.

Bir çiftçi, CHP heyetine girdi maliyetlerinden bahsederek, “Geçen yıl 70 liraya yem alıyorduk, bu sene 170 liraya yem alıyoruz. 5 yıldır ete hiç zam gelmedi. Zam gelmeyen tek şey. Sütü alan yok zaten” dedi.

Çiftçi, sütü bile vadeli sattıklarını belirterek, “Sütü 2 liraya veriyoruz, 5 ay vadeli. Yemi peşin… Vermiyor ki yemi zaten” diye vurguladı.

Öztrak ve CHP heyeti, bir gümüşçü dükkanında esnafa dolardaki artışı sordu. Gümüşçü, dolar arttıkça gümüş ve altının da yükseldiğini belirtti. Gümüşçü, Öztrak’ın “Kaç günde bir fiyat değiştiriyorsunuz” sorusuna, “Günde bir kere de değişiyor, 10 kere de değişiyor” diye yanıt verdi. Gümüşçü, doların artması nedeniyle ürünlerine gelen zamları müşteriye yansıtamadıklarını belirterek, “50 lira kar yapacağımıza 30 lira kar yapıyoruz. Kardan zarar ediyoruz” dedi.

Bir telefoncu ise CHP heyetine, dolarla gelen ürünleri Türk lirasıyla sattıklarını aktararak, “Biz dolarla maaş almıyoruz ama işi dolarla yapıyoruz” diye konuştu. Telefoncu, önlerini göremediklerini kaydederek, “Kazandığımız yetmiyor. Her şey sıfırı görüyor” diye vurguladı.

Kaynak: ANKA