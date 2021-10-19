CHP’li Öztrak: 128 milyar doların hesabı da bir gün mutlaka sorulur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası döviz rezervlerindeki 128 milyar dolarlık "erime" tartışmasına ilişkin olarak, "128 milyar doların hesabı da bir gün mutlaka sorulur" dedi.

CHP Genel Merkezi'nden gündemi değerlendiren Öztrak, "İran Merkez Bankası Başkanı, piyasaya resmi olmayan yollardan 160 milyon dolar ve 20 milyon avro sürdüğü için 10 yıl hapis cezası aldı. Bu cezayı 128 milyar dolara oranlayın, 6 bin 994 yıl yapar. 128 milyar doların hesabı da bir gün mutlaka sorulur.” ifadesini kullandı.