CHP'li Özkoç Tozkoparanlıları ziyaret etti: Size söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğim

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak evlerin temel altyapı hizmetleri kesilen Tozkoparan Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

Dünyanın hiçbir yerinde insanların; sözleşme yapılmadan, rızaları alınmadan, oturacak yer gösterilmeden böyle mağdur edilmeyeceğini söyleyen Özkoç, vatandaşlara sonuna kadar bu mücadelelerinde yanlarında olacağını söyledi.

Çalışmaların sorunları çözülene ve ilgili kurumlarla konuşulup vatandaşların mağduriyeti giderilene kadar durdurulmasını isteyen Özkoç, ilgili kurumlarla bizzat görüşeceğini ve sorunun çözümü için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Kaynak: Anka Haber Ajansı