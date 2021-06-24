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CHP'li Özkoç Tozkoparanlıları ziyaret etti: Size söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğim

24 Haziran 2021 09:04

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak evlerin temel altyapı hizmetleri kesilen Tozkoparan Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

Dünyanın hiçbir yerinde insanların; sözleşme yapılmadan, rızaları alınmadan, oturacak yer gösterilmeden böyle mağdur edilmeyeceğini söyleyen Özkoç, vatandaşlara sonuna kadar bu mücadelelerinde yanlarında olacağını söyledi.

Çalışmaların sorunları çözülene ve ilgili kurumlarla konuşulup vatandaşların mağduriyeti giderilene kadar durdurulmasını isteyen Özkoç, ilgili kurumlarla bizzat görüşeceğini ve sorunun çözümü için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

 

 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoçİstanbul GüngörenTozkoparan Mahallesi

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