CHP'li Özkoç'tan Soylu'ya: İlişki ağına girdiğin mafyanın mensubusun artık

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak, "İlişki ağına girdiğin mafyanın mensubusun artık. Kendine güveniyorsan, savcılara sesleneceğine, soruşturma önergesinin genel kurula indirilmesini sağlasana'' çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında konuştu.

“İnsanların feryadı yükseliyor''

Türkiye’yi saygın diplomatların temsil etmediğini ifade eden Özkoç, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi diye ucube bir sistemi tesis ettiğini savundu.

Özkoç, ''Milletin bakanlarını millet değil; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçiyor, yargılanmalarına izin vermiyor, önünü kesti. Kendisinin ilişki kurduğu bir ağ ile Türkiye’yi yönetmeye çalışıyor. Türkiye bu sarmalın içerisine sıkışmış yoksulluk, açlık, sefalet, uyuşturucu sarmalının içinde canı ile mücadele vermeye çalışan insanların feryadı yükseliyor'' dedi.

''Soruyorum, at kim, it kim?''

Özkoç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu hakkındaki iddialarına göndermede bulunarak, ''İçişleri Bakanı hakkında, mafya ile kurduğu ilişkiler hakkında iddialar var. Ruhsar Pekcan ile ilgili bağlantılar var. FETÖ ile bağlantılar var. Bunlar olurken can çekişen Türkiye var. Damat da ‘'at izi it izine karıştı’' dedi, ortadan kayboldu. Soruyorum. At kim, it kim?'' ifadelerini kullandı.

''Çakıcı’nın çıkartılması için af istedi''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuşan Özkoç, ''Düne kadar Tayyip Erdoğan ile ilgili ağza alınmayacak bizim dahi söylemediğimiz sözleri söyledi. Bugün destekliyor. Bakanlık mı istedi? Hayır. Makam mı istedi? Hayır. Ne istedi? Çakıcı’nın çıkartılması için af istedi. O da her gün ültimatom yayımlıyor, siyaseti tehdit ediyor. ‘'Ben de bu çemberin içindeyim’' diyor'' dedi.

Özkoç şunları kaydetti:

''FETÖ’yü öven sözler söylemedi mi?''

''FETÖ ile beraber yürüdükleri yollar vardı. FETÖ savcılarının arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan vardı. Soruyorum FETÖ savcıları neredeler? Adil Öksüz nerede? Yok. Siyasî ayak nerede? Yok. Peki, Soylu ne iş yapar? İçişleri Bakanlığı döneminde FETÖ’yü öven sözler söylemedi mi? Mafya ile ilişkiler kurdu mu? Kurdu. Bana komplo kurdular deyip sonra çark etti mi?''

''İlişki ağına girdiğin mafyanın mensubusun artık''

''Terör örgütlerinin unsurları, Türkiye’den elini kolunu sallayarak gidiyor. Türkiye’de insanlar katlediliyor, ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Bu şekilde bir mafya ağzıyla nasıl konuşuyorsun? Çünkü sen, ilişki ağına girdiğin mafyanın mensubusun artık. Bütün bu ilişkilerin içerisinde adın geçiyor, onlar gibi davranıyorsun. Hakaret ediyorsun, sorunları ve krizleri onlar gibi çözmeye çalışıyorsun''

''Ruhsar Pekcan ile ilgili soruşturma önergesini tamamladık''

Ruhsar Pekcan ile ilgili soruşturma önergesi için imzalarını tamamladıklarını açıklayan Özkoç, ''Diğer siyasi partilere de söyledik. Destek vereceklere imzaya açıldı. Makamını kötüye kullandığı, devlete zarar verdiği için soruşturma açılması gerekiyor. 301 imza gerekiyor. Bu önergenin altına imzalarımızı attık'' açıklamasını yaptı.

''Bir tek kişi konuşmuyor; Recep Tayyip Erdoğan''

''Meclis’te görüşecektik. Kendilerinin çıkarttıkları yasa ile bakanlarının yargılanması için önce salt sonra üçte iki gerekiyor. AKP ve MHP'nin imza atması gerekiyor. Biz eminiz AKP ve MHP içinde imza atmak isteyenler var ama; bir kişinin iznine tabi, onun izin vereceğini düşünmüyoruz. Soylu ve bütün bakanlarla ilgili ne zaman yolsuzluğa karışırlarsa, onlar hakkında da tek tek açacağız. Bütün bu çirkeflikler karşısında susan tek kişi var. Muhalefet liderleri konuşuyor, mafya konuşuyor, Bakan Soylu konuşuyor. Bir tek kişi konuşmuyor Recep Tayyip Erdoğan. Pekcan önergesini getirdiğimizde savunmak için çıkan tek AKP’li bir cümle etmedi. Neden? Çünkü söyleyecek sözleri yok o yüzden sandık diyoruz."

Özkoç, bir soru üzerine; “Soylu istifa etti mi? Etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi. Soylu’nun bir tane yanlışı değil ki; kaç tane yanlışı var. Soylu’nun mafya ile ilişkisi var mı? Var. Kanıtlandı. Video yayımlandı. Böyle çıkarsa ‘'Ben istifa edeceğim’' demedin mi? Niye yapmıyorsun, niye koltuğuna oturuyorsun?” dedi.

Soruşturma yapmaları için savcılara seslenen Özkoç, ''Aklımızla dalga mı geçiyorsun? Yasalar savcıların seninle ilgili işlem yapmasını yasaklıyor. AKP’nin seninle ilgili soruşturma önergesini indirmesi gerekiyor. Hodri meydan. Kendine güveniyorsan, savcılara sesleneceğine, soruşturma önergesinin genel kurula indirilmesini sağlasana, niye milleti kandırmaya çalışıyorsun?” diye sordu.