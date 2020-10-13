CHP'li Özkoç'tan canlı yayında Süleyman Soylu iddiası: Baş sorumlunun kendisi olduğunu biliyoruz

Özkoç şunları söyledi;

"Tarikat mensuplarının bütün kamu kuruluşlarında var olduklarını ve devleti yönetmekte etkin konumda olduklarını biliyoruz. Buna 'hayır' diyen İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Soylu'nun da kendisinin de başta Fethullahçı Terör Örgütü'nün başı olmak üzere tarikatlarla olan ilişkisini biliyoruz. Baş sorumlunun da kendisi olduğunu."