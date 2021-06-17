CHP'li Özkoç'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' tepkisi: Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı el ele verip neden bu suçluyu koruyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, mafyadan her ay 10 bin dolar maaş alan siyasetçi olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyareti için, "Bir açıklama var mı, hayır yok. Adı belli mi, hayır yok. Bununla ilgili bir savcılık soruşturması açıldı mı? Hayır, bilinmiyor. Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı el ele verip de neden bu suçluyu koruyorsunuz? Rüşvet alan başkaları var mı? Bununla ilgili bu suça bir kişi dinlemeye karışmış ve bununla ilgili karışan kişilerin adları devletin önemli noktalarındaki kişiler mi? Bunların hepsini tek tek açıklamak zorundasınız. Bugün bekliyoruz, yarın bekliyoruz, yapılmazsa gereğini yapacağız" diye konuştu.

"Suçluyu yakalamakla ilgili delilleri toplamak senin görevin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir televizyon programında 'mafyadan her ay 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' olduğunu söylemesine ilişkin ANKA'ya konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasetçinin, milletvekilliği yapmış ya da yapmakta olan bir siyasetçinin, ayda 10 bin dolar mafyadan rüşvet aldığını söyleyen kişi mafya lideri değil. Söyleyen kişi İçişleri Bakanı Soylu'dur. Bir ulusal televizyonda, 'evet böyle bir kişi vardır, ben biliyorum, cumhuriyet savcıları bana sorarsa cevap veririm’ diyor. Biz de kendisine soruyoruz, sen İçişleri Bakanı'sın, suçluyu yakalamakla ilgili delil toplamak senin görevin. Mademki suçluyu biliyorsun, neden cumhuriyet başsavcılığına duyurmuyorsun, söylemiyorsun? Neden onunla ilgili dosyaları bir an önce oluşturup, yargılanmasının önünü açmıyorsun, neden suçluyu koruyor ve kolluyorsun? Eğer bu suçu bu şekilde işliyorsan bu suça sen de ortaksın demektir."

"Tek bir yolu var, erken seçim"

"Biz yetkiyi aldığımız yerlerde görevimizi yerine getiriyoruz. Bu iktidarın başındaki kişiler bunu engelliyorlar. Yerel yönetimlerde, büyükşehirlerde yetki aldık. Biz halk ucuz ekmek yesin diye halk ekmeği açıyoruz, siz açtırtmıyorsunuz. Aş evlerini kuruyoruz, milletimize kendi paralarıyla kendi rızklarını onlara vereceğiz, buna engel oluyorsunuz. Bizim hali vakti yerindeki insanlarımız, milliyetçi, yurtsever, cumhuriyetçi, laik, demokrat insanlarımız ceplerindeki parayı bölüşüyorlar, siz bu paranın yoksula gitmesini engelliyor, el koyuyorsunuz. Bunun vebalini, bu dünyada da öbür dünyada da ödeyemezsiniz. Soracağız. Bu açılan uçurumun bir an önce kapanmasının tek bir yolu vardır. Erken seçim. Bir an önce bu ucube cumhurbaşkanlığı sistemi yok olmalı, milletin vekilleri, milletin bakanı, milletin başbakanı, göreve gelmeli. Ve tekrar Türkiye'yi güçlü bir şekilde inşa etmeliyiz."