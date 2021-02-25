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CHP'li Özkoç Meclis'te uğradığı yumruklu saldırıyı anlattı: 'Sana saldıracaklar, çıkıp konuşma' diyorlardı; organize olmuşlar

"Onlar organize olmuşlar, bana saldıracaklar diye TBMM'deki kürsü hakkımı bırakamam"

25 Şubat 2021 18:47

T24 Video Haber Merkezi

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2020'nin mart ayında Meclis'te uğradığı yumruklu saldırıyı ve yaralanmasını anlattı. Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söylediklerinin ardından uğradığı saldırı için "Kötü tarafı o gün bana yapılan saldırıyı zaten onlardan gelen haberler de vardı. Diyorlardı ki 'sana saldıracaklar, Meclis kürsüsüne çıkma konuşma.' Kendi partilerinden haberler geldi. Onlar dışarıda organize olmuşlar" ifadeleriyle kullandı. 

Özkoç, "Onlar organize olmuşlar, bana saldıracaklar diye TBMM'deki kürsü hakkımı bırakamam çünkü orası benim değil milletin kürsüsüdür" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 2020'nin mart ayında Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) eş başkanı olduğunu söyleyerek, "BOP’un eş başkanı olan, 3 milyon Müslüman'ın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" ifadelerini kullanmıştı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı. 

TIKLAYINIZ - CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

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