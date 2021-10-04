CHP'li Özkan, simitçiyle konuştuğu görüntüleri paylaştı: Sizin enflasyon rakamlarınız yalan, hayatın gerçeği sokakta

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir simitçiyle sohbet etti.

Simit satıcısına, ürünlerin geçen seneki ve şimdiki fiyatlarını sordu. Simitçi; simidin geçen sene 1,75 şimdi ise 2,5 lira olduğunu, sandviçin geçen sene 4 lira şimdi ise 6 lira olduğunu, boyozun geçen sene 1,75 lira şimdi ise 2,5 lira olduğunu, kaşarlı domatesli sandviçin geçen sene 2,25 lira şimdi ise 3 lira olduğunu, çayın geçen sene 2 – 2,5 lira şimdi ise 3 lira olduğunu, bir dilim peynirin geçen sene 1,75 lira şimdi ise 2,5 lira olduğunu söyledi.

Özkan, simitçinin karşılaştırmasını şöyle değerlendirdi:

"Simidi, çayı, boyozu boş verin, enflasyon rakamlarına bakın. Sizin enflasyon rakamlarınız yalan. Hayatın gerçeği burada. Her şey yüzde 100 zamlandı. Öyle yüzde bir nokta küsur diye sıraladığınız enflasyon vatandaşın cebine ateş olarak düşüyor. Biz, ilk seçimde bu ateşi söndüreceğiz ve herkesin kaybettiğini telafi edeceğiz, söz veriyoruz size.”

Özkan, simitçi ile sohbetine ilişkin videoyu da “Sizin enflasyon rakamlarınız yalan. Hayatın gerçeği sokakta, tezgahlarda halkın sırtına yük olmuş durumda” notu ile paylaştı.