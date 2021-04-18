CHP'li Özkan paylaştı; patates dağıtımında bir izdiham görüntüsü de Diyarbakır'dan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanların yurt genelinde ihtiyaç sahibine dağıtımlarından izdiham görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaymakamlığın da hakkında inceleme başlattığı patates dağıtımındaki izdiham görüntülerinin ardından bu kez benzer görüntüler Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşandı.

Dar bir sokağın ortasında kamyondan yapılan patates dağıtımına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Dün Eyyübiye bugün Diyarbakır Bağlar. Bakmayın Saraylıların çizdiği pembe tablolara, vatandaşın durumu budur” dedi.