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CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: Marmaris Amos felaket görüntüler

05 Ağustos 2021 09:12

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Amos'taki yangın görüntülerini sosyal medya hesabından, "Marmaris Amos felaket görüntüler..." notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Marmaris Amos'taki orman yangını görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, drone ile çekilmiş yangın görüntülerini sosyal medya hesabından, "Marmaris Amos felaket görüntüleri..." notuyla paylaştı.

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