CHP'li Özkan İle AKP'li Dağ arasında videolu atışma; Erdoğan'ın attan düştüğü anı paylaştı

03 Ekim 2021 15:54
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında Twitter’da videolu atışma yaşandı.
Tuncay Özkan Twitter hesabından, Abant Gölü etrafında yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaştı. Özkan videoya, “Emin adımlarla iktidara…” notunu düştü.
Özkan’ın paylaşımına yanıt ise AKP’li Hamza Dağ’dan geldi. Özkan’ın paylaşımını alıntılayan Dağ, Kılıçdaroğlu’nun yıllar önce yukarı doğru çıkan yürüyen merdivenden inmeye çalıştığı anları paylaşarak “Emin misiniz?” diye sordu.
Dağ’ın paylaşımına yanıt veren Özkan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında “Cihan” adlı attan düştüğü anları paylaştı. Özkan, “Eminim. Kesinlikle. Hiç şüphen olmasın” ifadelerini kullandı.
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