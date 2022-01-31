T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Özkan'dan tencere, tavalı elektrik zammı protestosu paylaşımı: Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor

31 Ocak 2022 08:07

İzmir'de bir grup vatandaş, elektrik zamlarını tencere, tava ve ıslıklar eşliğinde protesto etti. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı, genellikle dar gelirli yurttaşların oturduğu Alpaslan mahallesinde elektrik zamları protesto edildi. Bir grup yurttaş, sabah saatlerinde, yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstermek amacıyla sokağa indi. Tencere-tava ve ıslık çalıp yürüyen yurttaşlar, "Elektrik zammı geri alınsın" sloganı attı. Bazı yurttaşlar ise balkonlardan protestoculara destek verdi.

"TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, protestoya ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından "Türkiye yönetilemiyor fatura vatandaşa çıkıyor. İzmir Bayraklı'da Alpaslan mahallesi sakinleri "elektrik zamları geri alınsın" diyerek eylem yaptı"  notuyla paylaştı.

İzmirelektriktenceretavaıslıklı protestozam protestoTuncay Özcan

Diğer Videolar

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

Rus kozmonot kıyafet rengini değiştirdi

Çarptığı araç, yoldan çıkıp takla attı

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Ankara'da markette tekmeli, yumruklu kavga kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24