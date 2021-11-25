CHP'li Özkan, iktidarın BAE açıklamalarını paylaştı: Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “AKP'nin BAE çarkları! Düşmanına teslim oldu, FETÖ'yle birlikte darbe yapmakla suçladığı BAE veliaht prensini törenle karşıladı. Omurga bunun neresinde? İlkeli dış politika neresinde? Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?” notuyla bir video klip paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümet üyelerinin geçmişte çok sert eleştiriler yönelttiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yıllar sonra yeniden yakın ilişki kurmasını sosyal medya hesabından video klip yayınlayarak eleştirdi.

Özkan, “AKP'nin BAE Çarkları! Düşmanına teslim oldu, FETÖ'yle birlikte darbe yapmakla suçladığı BAE veliaht prensini törenle karşıladı. Omurga bunun neresinde? İlkeli dış politika neresinde? Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?” notuyla paylaştığı videoda; Erdoğan’ın dışında, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçmişte BAE’yi eleştiren sözleri yer alıyor.