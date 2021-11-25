T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Özkan, iktidarın BAE açıklamalarını paylaştı: Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?

"FETÖ'yle birlikte darbe yapmakla suçladığı BAE veliaht prensini törenle karşıladı"

25 Kasım 2021 12:13

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “AKP'nin BAE çarkları! Düşmanına teslim oldu, FETÖ'yle birlikte darbe yapmakla suçladığı BAE veliaht prensini törenle karşıladı. Omurga bunun neresinde? İlkeli dış politika neresinde? Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?” notuyla bir video klip paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümet üyelerinin geçmişte çok sert eleştiriler yönelttiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yıllar sonra yeniden yakın ilişki kurmasını sosyal medya hesabından video klip yayınlayarak eleştirdi.

Özkan, “AKP'nin BAE Çarkları! Düşmanına teslim oldu, FETÖ'yle birlikte darbe yapmakla suçladığı BAE veliaht prensini törenle karşıladı. Omurga bunun neresinde? İlkeli dış politika neresinde? Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?” notuyla paylaştığı videoda; Erdoğan’ın dışında, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçmişte BAE’yi eleştiren sözleri yer alıyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay ÖzkanBAE videosutepkierdoğanfetögörüşme

Diğer Videolar

Enes Kara haberi nedeniyle işinden olan gazeteci Faik Akgün: Tarikatçılar kafamı kesmekle de tehdit etti

Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı

Ahmet Şık: Bir devlet laik olmak zorundadır

Mahir Ünal'ın konuşması sırasında “AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik, açım” diyen vatandaş salondan çıkarıldı

Cem Küçük: Avrupa'da 1 ekmek 2 euro; biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24