CHP’li Özkan: Bakanlıklarda çalışan AKP’li bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getiriyor

CHP'li Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamalarının ardından AKP'li bürokratların kendilerine yolsuzluk dosyalarını getirdiğini söyledi.

Özkan, Kanal 42'de katıldığı Sümenaltı programında, "Bakanlıklarda çalışan AKP’li bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun çağrısından sonra 'yolsuzluk, rüşvet var' diyerek imza atmıyorlar” dedi.

Özkan şunları kaydetti:

Bize yolsuzluk dosyası getiren arkadaşlar var. Gelip bizden yardım isteyen arkadaş var. Hepsinin söylediği ortak şey, 'Aman bizim size geldiğimizi duymasınlar' Gelen yolsuzluk dosyası çok. Çok önemli mevkilerdeki insanlar genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmadılar, atmıyorlar. Şimdi burada söylerim de yazık olur zavallılara. Genel başkanımızın çağrısından sonra ‘Ben bunu imzalamadım. Çünkü sahtekarlık var, namussuzluk var. Ben Çevre Bakanlığı’ndayım. Çünkü para var, yolsuzluk var, rüşvet var. Bana getirdiler ben imzalamadım. O yüzden beni şimdi müşavir olarak atıyorlar, benim yerime şu kişi imzalayacak’ diyenler var. Bunların hepsi bizde. Biz, bu insanları tanıyoruz. Ülkemizi bu yokluktan ve yoksulluktan kurtaracak geçmişi değil, geleceği bizim önümüze serecek, bir büyük mutluluk ve kucaklaşma içerisinde Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız. Tank Palet Fabrikası'nda söyledik, kim haklı çıktı? Biz, haklı çıktık. AK Partili bürokratlar bize geliyor. Tarif etsem de anlaşılır ama yazık olur. Korumak lazım. Genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmıyorlar. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki ‘Bu suçtur. Yapamazsınız. Benim bürokratlarım.’ Senin değil, devletin bürokratları. İmza, hukuksuzca atılmaz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz tahsisleriyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialara işaret ederek, bürokratlara, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" diye seslenmişti.

TIKLAYIN | CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara 'son çağrı': Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!