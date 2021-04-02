CHP'li Özgür Özel: Zulmedin ki sonunuz gelsin; gidiyorsunuz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te Cumhur İttifakı sıralarına yönelik "Zulmedin ki sonunuz gelsin, gidiyorsunuz" diye konuştu.

CHP'li Özgür Özel Meclis'te bir konuşma yaptı. "Şunu unutmayın, zulüm arttıkça son yaklaşır" diyen Özel, "Yapın arkadaşlar, zulmedin ki sonunuz gelsin, gidiyorsunuz! Kimi Adıyaman'da un taşır, kimi bir tekkede zikir çeker, ki imar plan değişikliğine fikir verir, kıyamadığım zavallı milletim de bunlar için vergi verir, haram olsun zıkkım olsun" diye konuştu.