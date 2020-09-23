CHP'li Özgür Özel: Zarrab'ın kuryesi Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıtıldığını söylüyor, bunun 80 milyonu tek bir siyasetçiye

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında, "Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan'ın yaptığı açıklamalardan, 800 milyon doların Türkiye'de rüşvet olarak dağıtıldığı söyleniyor. Türkiye'nin bu konudaki denetçileri seferber edilecek mi?" diye konuştu.

CHP'li Özel düzenlediği basın toplantısında, ABD Hazinesi'nin istihbarat biriminin 1999-2017 arası raporlarına değindi.

Özel, dünya çapında 2 trilyon dolarlık bir kara para aklanması ortaya çıktığını ifade etti. Raporda kara para aklayan en bilindik 20 aktörün sıralandığına değinen Özel, "Bunlardan bize hiç yabancı olmayan bir isim, Reza Zarrab" dedi.

Söz konusu rapora dayandırarak Reza Zarrab'ın Türkiye'de 20 milyar dolarlık bir para hareketine aracılık ettiğini belirten Özel, "Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan'ın yaptığı açıklamalardan, bu paranın yüzde 4'ü, yani 800 milyon doların Türkiye'de rüşvet olarak dağıtıldığı söyleniyor. Mali Suçları Araştırma, Türkiye Hazinesi, Sayıştay ve bu konudaki denetçiler seferber edilecek mi edilmeyecek mi?" dedi

"800 milyonun yüzde 10'u olan 80 milyon tek bir siyasetçiye!"

Özel raporda geçtiğini belirttiği bir satıra ayrıca dikkat çekerken, "Bu rüşvetin, yani 800 milyon doların yüzde 10'u olan 80 milyon doların Türkiye'deki bir tek siyasetçiye verildiği söyleniyor. Tek adam rejimi bu rüşveti alan tek bir kişiyi bulamayacak mı?" Galiba onlar susacaklar, biz bu raporları not edeceğiz. Vatandaş günü geldiğinde bunların hesabını soracak yeni bir iktidar belirleyecek diye konuştu.