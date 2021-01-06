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CHP'li Özgür Özel: Süleyman Soylu zil takıp oynuyor diyorlar, damat nerede?

Özel'den hükümete 'Berat Albayrak' soruları

06 Ocak 2021 11:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Berat Albayrak ile ilgili hükümete sorular yöneltti. Özel, "Süleyman Soylu zil takıp oynuyor diyorlar, damat nerede? İçişleri Bakanı bilmeyecek de biz mi bileceğiz" diye konuştu.

Özgür Özel açıklamasında Berat Albayrak ile ilgili sorulara yer verdi. "FETÖ'cüler gitti, eller FETÖ şampuanıyla yıkandı, Ak Parti tertemiz. Şimdi de damat Albayrak şampuanıyla yıkıyorlar ellerini" diyen Özel, "Damattan kurtulduk, bu dertlerden kurtulduk demek vatandaşın aklıyla alay etmektir" diye konuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Özel "Süleyman Soylu zil takıp oynuyor diyorlar, ama sen İçişleri Bakanı'sın. Yıllarca bakanlık yapmış birisi kayıp. Süleyman Soylu ister sevin, ister üzül damat nerede? İçişleri Bakanı bilmeyecek de biz mi bileceğiz? Gümrük Bakanı'na mı sormak lazım dışarı gitti diyorlar. Orman Bakanı'na mı sormak lazım, dağlarda diyorlar, damat nerede" ifadelerini kullandı. 

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