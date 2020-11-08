CHP'li Özgür Özel İstanbul Maratonu'nda koştu: İstedikleri olmayan çocuklar için 1 hafta daha bağış yapabilirsiniz

İstanbul Maratonu bugün 42'nci kez gerçekleşti. Birçok yol trafiğe kapatıldı. Tarihte ilk kez, salgın nedeniyle Avrupa'dan Asya istikametine doğru koşuldu. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de 42'nci İstanbul Maratonu'nu koştu.

Özel, koşarken çektiği paylaştı ve paylaşımın üstüne "#İstanbulMaratonu'nu istediklerine ulaşamayan çocuklarımız için koştuk. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. 1 hafta daha bağış yapabilme imkanınız bulunuyor" notunu düştü.

Kampanyanın internet sayfasındaki 'Neden koşuyorum?' sorunun yer aldığı bölümdeki cevap şöyle;

"İzmir depreminden sonra bir kat daha önem kazanan üniversitelerin uzaktan eğitim yaptığı bu zorlu salgın sürecinde eğitimde fırsat eşitliği açısından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar kampanyasını çok önemsiyorum. Bilgisayarı olmayan öğrenciler için koşuyorum."

Kampanyaya şuradan ulaşılabiliyor - Özgür Özel - Kampanya Sayfası