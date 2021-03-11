CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: Senin döneminde çok partili rejimden parti devletine geçtik

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "Onların gönlünde hala tek parti özlemi var" sözlerine yanıt vererek, "Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırmak. Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik" diye konuştu.

CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan'ın bir konuşmasında söylediği "Biz demokrasi ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde hala tek parti özlemi var" sözlerine yanıt veren Özel, "Ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki, "Biz demokrasi ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde hala tek parti özlemi var." Tek kişi bütün atamaları yapıyor, her şeye karar veriyor. Yetmiyor makbul bir muhalefet partisi istiyor, buluyor. nasıl isterse Devlet Bahçeli öyle konuşuyor. Şimdi ana muhalefeti istediği gibi yapamadı, bu sefer aklından geçeni o belirliyor. Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırmak. Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik" dedi.