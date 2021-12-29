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CHP'li Özgür Özel'den BDDK ve Bakan Nebati'ye tepki: Cin modeliyle garibanları çarptılar

"“Geçen haftaya kadar plan, yüksek dolar, Çin modeli… Sonra dolar 11 liraya düşer, cin modeli"

29 Aralık 2021 09:11

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kurlarında yaşanan hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle ettiği iddiasıyla 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Özel, "“Geçen haftaya kadar plan, yüksek dolar, Çin modeli… Sonra dolar 11 liraya düşer, cin modeli" dedi. 

"Cin modeliyle garibanları çarptılar" diyen Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin vatandaşa seslenerek "Zarar ettiyseniz, muhalefete dava açın" sözlerine de "Senin davanı kim görsün kardeş?” ifadeleriyle tepki gösterdi. 

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