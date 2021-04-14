CHP'li Özgür Özel'den '128 milyar dolar' için oturum çağrısı: Lütfi Elvan’ın da katılımıyla yapılsın, vatandaşın kafasındaki sorular yanıtlansın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası'ndaki kayıp 128 milyar dolar rezervle ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için oturum yapılması çağrısında bulundu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk olan Özel, Merkez Bankası eski Başkanı Lütfi Elvan’nda katılacağı bir oturumla söz konusu 128 milyar dolara yönelik soru işaretlerinin giderileceği bir oturum yapılmasını istedi.

Programda Merkez Bankası rezervlerinin eksi 60 milyar olduğunu söyleyen Özel, "Keşke olsa, Cumhurbaşkanı önce 'paranın gittiği yok' diyor, sonra 'yavaş yavaş rezervimiz toparlanıyor' diyor. Ya toparlanıyorsa yok olmamış olması lazım" dedi.

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