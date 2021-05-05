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CHP'li Özgür Özel: Bilim Kurulu tam kapanmayı 4 aydır söylüyor ama AKP kongreleri beklendi

"Aşıyla ilgili de tam bir fiyasko yaşandı"

05 Mayıs 2021 11:53

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bilim Kurulu'nun Koronavirüs önlemlerine yönelik 4 aydır tam kapanma önerdiğini ancak AKP kongrelerinin bitişinin beklendiğini iddia etti.

KRT TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programına katılan Özel, "Bilim Kurulu tam kapanmayı 4 aydır söylüyor. Günü gelince bunları teker teker açıklayacaklar. Bugünkü Türkiye şartlarında özel şartlar gereği konuşamıyorlar" dedi. 

"4 aydır kongreleri bekledik" diyen Özel, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Eğri oturup doğru konuşalım; tam kapanma için 4 ay boyunca AKP'nin kongrelerini bekledik! Aşıyla ilgili de tam bir fiyasko yaşandı. Mesela BioNTech'in Türkiye'ye karsız vermeyi teklif edip, birtakım engellere takılıp takılmadığı önümüzdeki aylarda açığa çıkacak. Takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Özgür Özelbilim kurulu4 aydır tam kapanma

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