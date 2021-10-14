CHP'li Özel'den Zafer Havalimanı açıklaması: İktidara geldiğimizde müteahhite kabul edilebilir karı ödenecek, herkes kendi yoluna denilecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kütahya'da yapılan ve Afyonkarahisar ve Uşak'taki yurttaşların ortak kullandığı Zafer Havalimanı'na ilişkin, "İç hatlardan uçmayan her yolcu için 2 Euro, dış hatlardan uçmayan her yolcu için de 10 Euro garanti verdiler. Yani uçmazsa yerine biz ödeyeceğiz dediler. 2021 yılındayız, ilk dokuz aya baktığımızda, demişler ki buradan 988 bin kişi uçacak. Kaç kişi uçmuş, 7 bin küsur. Uçanın küsuratı uçmayana yetmiyor. İlk dokuz ayda 5 milyon Euro fazladan para ödemişiz. Şu ana kadar bu havalimanından uçan yolcular için değil, uçmayan yolcular için hepimizin cebinden 51 milyon Euro ödeme yapıldı" dedi.

Özel, yüklenici firma dışında herkesin zarar ettiği belirtirken, "En geç bir buçuk sene sonra, yarın olursa bugünden hazırız, erken seçimde bu düzeni kuranlar gidecek. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı bir yandaş müteahhite senelerce ödenmeyecek. Bunun sözünü buradan veriyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti yöneticileri ve yurttaşlarla birlikte 2012 yılında açılan Zafer Havalimanı'na ilişkin verileri inceleyerek bu sabah havalimanının önünde açıklama yaptılar.

Kütahyalılara seslenen Özel şöyle konuştu:

“En geç bir buçuk sene sonra, yarın olursa bugünden hazırız, erken seçimde bu düzeni kuranlar gidecek. Geldiğimizde bu müteahhite bu havalimanının gerçek maliyeti, onun kamuoyuna ilan ettiği maliyet de çok abartılı, ödenecek ve makul, küçük, kabul edilebilir karı ödenecek, hadi kardeşim herkes kendi yoluna denilecek. İlk seçimlerden sonra, milletin kanının kene gibi emen bu havalimanının kenesinden kurtaracağız. Eğer burası işletilecekse devlet tarafından, doğru bir şekilde edilecek. Ama çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı bir yandaş müteahhite senelerce ödenmeyecek. Bunun sözünü buradan veriyoruz.”