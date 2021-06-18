CHP’li Özel: Soylu, sırtındaki kirli ilişkilerin yükü altında eziliyor, 10 bin dolar alan ismi açıklamalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini açıklaması için çağrıda bulundu.

Özel, FOX TV yayınındaki açıklamalarından bir kesit paylaştı. Özel, "Süleyman Soylu'ya sanki "Kim değildir" diye sorduk. Kimdir diye soruyoruz, 'mevcut milletvekili değildir' diye yanıt veriyor. Soylu'yla 'sıcak/soğuk' oyunu mu oynayacağız? Soylu, sırtındaki kirli ilişkilerin yükü altında ezilmektedir. Bu ismi kamuoyuna açıklamalıdır." ifadesini kullandı.