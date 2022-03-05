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CHP'li Özel, Pakdemirli'nin istifasını yorumladı: Gidenin ağabeyi FETÖ’den içeride, gelenin kendisi imamın huzurlarında

"O, affının isteneceğini bile bilmiyordu"

05 Mart 2022 13:22

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmada yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Kemal Öksüz ile fotoğrafını göstererek, "Gidenin ağabeyi FETÖ’den içeride, gelenin kendisi imamın huzurlarında" dedi. .

"Demek ki bu Tarım Bakanlığı’nda FETÖ kontenjanı var" ifadelerini kullanan Özel, "Biz burada karar yeter sayısı arıyoruz ya ‘FETÖ yeter sayısı’ lazım kabinede" diye konuştu. 

Özel, konuşmasının devamında Bekir Pakdemirli'nin istifası için "Adam bugün bu programı yapıp sosyal medyadan duyuruyorsa, afişleri asıyorsa neden affını istesin. O, affının isteneceğini bile bilmiyordu. Bilse bu programı yapar mı? Niye kandırıyorsunuz milleti? ‘Ben görevden aldım’ de. Zaten herkes biliyor" ifadelerini kullandı.  

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