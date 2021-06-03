CHP'li Özel: Milletin kurtuluşu sandıktır, bu ülkeyi AK Parti'den kurtarmak için acelemiz var.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Milletin kurtuluşu sandıktır, bu ülkeyi AK Parti'den kurtarmak için acelemiz var" değerlendirmesini yaptı.

TBMM'e yaptığı açıklamada Özel, "AK Parti memnun mu MHP koalisyonundan, partinin içi huzurlu mu? Herkes ‘Bu MHP’de bıktık’ demiyor mu? Peki Türkiye mutlu mu? Türkiye, AK Parti iktidarlarından çok çekti. AK Parti gerçekten yoksullaştırıcıydı, yalnızlaştırıcıydı, ötekileştiriciydi ama AKP’nin MHP mutantı Cumhur İttifakı denen daha yoksullaştırıcı, daha perişan edici. Bu sistem zaten Türkiye’ye iyi gelmeyen bir iktidarı MHP ile temasıyla uğradığı mutasyon sonucu çok daha öldürücü, yıldırıcı, bezdirici hale gelmiştir." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Milletin kurtuluşu sandıktır! İktidara gelmek için acelemiz var. Bu ülkeyi AK Parti'den kurtarmak için acelemiz var. Mazluma, mağdura çare olmak için acelemiz var. Yoksulun karnını doyurmak için acelemiz var. Düşünce özgürlüğü için acelemiz var, istibdat rejimi bitsin diye acelemiz var!"