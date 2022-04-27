CHP'li Özel: Gezi’yi, Z kuşağını anlamayan birini 13’üncü Cumhurbaşkanı seçmeyecekler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı. Özel açıklamasında, “Gezi’yi, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini bu ülkenin insanları 13’üncü Cumhurbaşkanı seçmeyecekler. Yaşayan üç Cumhurbaşkanı’ndan birisi ve gelecekte görev bekleyeni Gezi’nin arkasında. Gerisini siz düşünün Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Candan Yüceer, Gökan Zeybek ile birlikte; Gezi Parkı Davası sonucunda haklarında mahkûmiyet kararı verilen Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Özel; Kavala, Atalay, Kahraman ve Altınay’ın mesajlarını iletirken, morallerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Özel, cezaevinde yaptığı ziyaretler sonrasında şunları söyledi:

"Diyorlar ki ‘Cumhurbaşkanı çok önemlidir.’ Cumhurun başıdır. Devletin başıdır. Cumhurbaşkanının kanaati çok önemlidir diyorlar ya 12’nci Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor, Gezi’nin aleyhinde düşünüyor. 11’inci Cumhurbaşkanı, 10’uncu Cumhurbaşkanı yanımızda, ondan öncekiler hayatta değil; bundan sonraki Cumhurbaşkanı da yanımızda. Gezicilerin, Gezi’ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye’nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeyi göze alanların, Gezi’deki şehitlerimizin hatırası yüreğimizde.

Ve yarınlar için 13’üncü Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Gezi’yi, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini bu ülkenin insanları 13’üncü Cumhurbaşkanı seçmeyecekler. Yaşayan üç Cumhurbaşkanı’ndan birisi ve gelecekte görev bekleyeni Gezi’nin arkasında. Gerisini siz düşünün Recep Tayyip Erdoğan.”