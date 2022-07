CHP'li Özel'den Soma açıklaması: Acıları üzerinden birbirine bağlı olan bizler, senden hesap soracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma’da, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının sekizinci yılı dolayısıyla yapılan anmada, “Acıları üzerinden birbirine bağlı olan bizler, yeminliyiz, senden hesap soracağız. Çıldırsan da köpürsen de sizden hesap soracağız. Ant olsun, ant olsun, ant olsun” dedi.

Özel, "Saray rejiminin başındakine şunu söylüyoruz: Acıları üzerinden birbirimize bağlı olan bizler yeminliyiz, senden hesap soracağız. Çıldırsan da köpürsen de hesap soracağız. And olsun! And olsun! And olsun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şöyle konuştu:

“İlk duruşmada, 5 bin kişi ile olup son duruşmada 150, 200 kişi kalsak da… Türkiye’de birileri, ’unutursak yüreğimiz kurusun’ deyip; onlar unuttukça saray yargısı egemen olup bizleri ezmiş olsa da… Ne kadar ezilirsek ezilelim, ezilenlerin içinden çıkan insan kokusuna olan inancımızla… Mücadeleye olan saygımızla, buradan geçtiğimiz haftalarda benzer bir umudu örgütledikleri için, içinde oldukları için, sahip çıktıkları için Silivri’ye ve Bakırköy’e konulan bütün arkadaşlarımızı, Soma’nın yılmaz avukatı Can Atalay’ın şahsında bir kez daha selamlıyorum.

Burada biraz önce konuştular, dayanışmaya geldiler. Çorlu’dan geldiler, Hendek’ten geldiler, Aladağ’dan selam yolladılar. Bugün birlikteyiz. Bu aileler birbirlerine acıları, yaşadıkları yas ama geleceğe olan inançları ile bağlılar. Acılar üzerinden birbirine tutunan bütün aileleri saygı ile selamlıyorum.

Ama suçları üzerinden birbirine bağlı olanlara, o günün ve bugünün iktidarına, saray rejimine, o rejimin başındakine de şunu söylüyoruz: Acıları üzerinden birbirine bağlı olan bizler, yeminliyiz, senden hesap soracağız. Çıldırsan da köpürsen de sizden hesap soracağız. Ant olsun, ant olsun, ant olsun…”

(ANKA)