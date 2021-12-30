CHP'li Özel'den 'mülakat' yorumu: Memleketin en krema tabakası TÜGVA'cılar, TÜRGEV'cilerin listesinde yoksan seni eliyorlar kardeş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KPSS'de yüksek puan almasına karşın mülakatta elenen adaylara değindi. Özel, "Memleketin en krema tabakası TÜGVA'cılar, TÜRGEV'cilerin listesinde yoksan seni eliyorlar kardeş" yorumunu yaptı.

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Çocuk alanında birinci, mülakattan 55 alsa kalacak… 55 veriyorlar. Ellerindeki listede adı yok çünkü. Memleketin en krema tabakası TÜGVA'cılar, TÜRGEV'cilerin listesinde yoksan seni eliyorlar kardeş. AK Partili, MHP’li olmak bile kurtarmıyor.” ifadesini kullandı.