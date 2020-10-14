CHP’li Özel'den 'Kaftancıoğlu, Atilla Taş, Demirtaş'' gibi davalarda imzası bulunan hakime tepki: Bu adalet celladını mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz

AYM’nin Enis Berberoğlu kararına rağmen yeniden yargılama yapmayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı tartışılırken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’in daha önce aldığı kararları sıraladı, "Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımayan kararı Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara neden oldu. CHP’li Özgür Özel, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’in aldığı diğer kararlardan örnekler vererek, “Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu beyefendi, adaletle bağını koparmış; bu beyefendi, hukukla bağını koparmış” dedi.

Özgür Özel şöyle konuştu:

"Çok net olarak diyorum ki, bakın, o adalet celladını kayda geçiriyorum. O adalet celladı bakın ne işler yaptı: İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davası onda, Sanatçı Atilla Taş ve Gazeteci Murat Aksoy'un tahliye edilmelerinden hemen sonra yeni bir soruşturma açıp cebir ve şiddet kullanarak onların özgürlüğüne engel olup tekrar tutuklama işi, o acayip iş onda, HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davadan tahliye edildiği anda başka bir davadan tutuklama kararını vermek onda, Sözcü gazetesi yöneticileri için "FETÖ'nün hiyerarşi yapısında olmamakla birlikte FETÖ yararına çalıştıkları için" FETÖ üyesi gibi cezalandırma kararı onda. Oysaki bunları hepsi biri 35'te, biri 36'ta, biri 14'te, biri 15'teydi, bu beyefendiyi, bu özel celladı, bu giyotini mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz, bu kararları alabilsin diye arkadaşlar, hepsini birden, hepsini birden.

Böyle 4 hâkim bulamadınız, bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu beyefendi, adaletle bağını koparmış; bu beyefendi, hukukla bağını koparmış; bu beyefendi, devri iktidarınızın şahıs devletinde "Onu bırakmam, onu yapmam." diyen kişinin talimatları için tekerlekli giyotin. Bunu görün, bunun üzerine ne konuşacaksanız konuşun. Ben bunu unutmam, unutturmam; bu isim Akın Gürlek, tekerlekli adalet giyotini, bu Meclisin kayıtlarında ilerleyen zamanlarda tekrar yer alacaksın. Bu yapılanın hesabı sorulur, kanun önünde."