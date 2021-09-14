CHP'li Özel'den Ali Erbaş'a: İsraf fetvası vereceksen 5 milyonluk Mercedes'inden başla

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açık büfe konusunda verdiği fetvada israfa kaçmamak kaydıyla helal açıklamasında bulunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'na israf konusunda tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Özel, Erbaş'a "İsraf fetvası vereceksen 5 milyonluk Mercedes'inden başla, Saray'daki lüks sofralara israf deme, sonra 'açık büfe israf mı değil mi?' Soran mı var sana?" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde yaptığı konuşmasına ilişkin de konuşan Özel, "Herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Tören aslında asker erkanın davet edildiği bir parti toplantısıydı. Cumhurbaşkanının yardımcısı, bakanları, partisinin genel sekreteri, yardımcıları, sözcüleri.. Bir de milletin ordusunun temsilcileri ile görevini yaparken partili olmuş ilk Milli Savunma Bakanı oradaydı" dedi.

Özel'in satırbaşları şöyle oldu:

Erdoğan'ın 'Milli Mücadele' konuşması

Son derece talihsiz açıklamaları dinledik. Atatürk'ün çıkardığı Tekalifi Milliye kanunu ile kendisinin Covid süreci başladığında vatandaşa IBAN atmasını eş tutan Cumhurbaşkanının, dünde 2023 hedeflerini Milli Mücadeleye eş tuttuğunu gördük. Konuşmasının büyük bölümünü Cumhur İttifakı güzellemesi, Millet İttifakı'na saldırarak gerçekleştirdi.

Orada toprak altında hepimizin dedeleri yatıyor. Her görüşten insanın dedesi o toprak altında kefensiz yatıyor. Biz böyle bir ayrışma konuşmasını kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı şapkası ile parti başkanı konuşması yapıyor. Eğer Doğatepe'de bir konuşma yapılacaktıysa 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen fesli Deli Kadir'i ziyarete giden Diyanet İşleri Başkanı'na bir şey söylemek lazımdı.

Eğer bir partinin lideri Adli Yıl açılışını ayağına çağırıyorsa, cüppelerinde olmayan düğmeleri ilikliyorlarsa genç hakim ve savcılar o fotoğraflara bakıp çok şey görür.

Çorlu Tren Katliamı davası

Dün Adalet Bakanının ibretle takip etmesi gereken bir olay oldu. Çorlu Tren Kazası davasında acılı anne Mısra Öz, güya polisleri darp etmiş. Polisler, 'Bizi darp eden bunlar değildi. Bize şikayetçi olun denildi. Emir komuta zinciri içinde şikayetçi olduk. Şikayetimi geri alıyorum' dedi. Mısra Öz çıktı basın açıklaması yapıyor. Koşa koşa gelen bir amir burada açıklama yapamazsınız diyor. Mahkeme önünde acılı anne açıklama yapmayacak da nerede yapacak? Suçişleri Bakanı'nın ülkeyi getirdiği nokta...

'Ali Erbaş israf fetvası vereceksen bindiğin arabadan başla'

Bu ülke AK Parti döneminde ilklerle tanıştı. Partili Diyanet İşleri Başkanı, bir partinin yararına Atatürk'ün kurduğu, dini sembolize eden üzerindeki kıyafetin kendisine kamuoyunda sağlaması gerektiği güven bir parti için kullanılmaya çalışılmaktadır. Ali Erbaş yerli yersiz açıklama yapmaktadır. Kendilerine birinin laf söylemesini beklemektedir. Erbaş, Özel yetkilendirilmiş kötü niyetli bir futbolcu gibi siyaset sahnesinde dolaşmaktadır. Oysa onun yeri siyaset sahnesi değildir. Kur'an Allah kelamıdır, oysa o reis kelamı ile hareket etmektedir.

'Muhafazakâr Kürtler AKP'yi bıraktı' anketini gördüler, Ali Erbaş Diyarbakır'da kanaat önderleri ile görüşüyor. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Geçen hafta 'ıstakoz' fetvası veriyor, soran var sanki. Bu hafta açık büfe fetvası. Soran var sanki, soran varsa o soran salağa söyle. Bizi salak yerine koyma. Ali Erbaş israf fetvası vereceksen bindiğin Mercedes'ten başla.

Vatandaşın böyle bir derdi yok. Vatandaşın derdi mutfağındaki yangın. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz, bu hale düştüğünüz için üzgünüz.

'Atatürk heykelleri yerde köpek gibi sürünecek' diyen adama geçmiş olsuna, taziyeye giden birinin Türkiye'ye söyleyecek sözü, yönlendirecek bir tek oy bile yoktur. Onun yönlendireceği oyun AK Partiyi kurtaracağını düşünmek acziyetten başka bir şey değildir.

Ömer Çelik'in açıklamaları

Dün Ömer Çelik çıktı bir açıklama yaptı. 'Mesele kurumsal değil, kişiseldi bunu FOX TV kurumsallaştırdı' dedi. Bayraktar sorusu sorulmasın istiyorlar bu yüzden basın emekçisi Barış arkadaşımızı dışarıda bırakıyorlar. Bu, kurumsal tercihlere müdahaledir. Kişinin ekmeği ile oynamaktır.

İdlib'te üç şehit

Geçtiğimiz günlerde İdlib'te üç şehidimiz oldu. Bu şehitlerimizi hangi örgüt vurdu? Sırtı sıvazladığını cihatçılar mı vurdu? Kim vurdu? Mehmetçiğin kanı kimin elinde?

Avrupa Konseyi'nde Kavala toplantısı

Bugün Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde gündem var. Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmak gündem bu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklı yükümlülüklerimizi ihlal etmişiz. Mahkemenin beraat ve tahliye kararını uygulamama suçu.

Bugün Türkiye'de bu prosedür başladı. Ümit ederiz bir uyarı ile şimdilik kurtulur ama bunun arkasından konseydeki oy hakkının askıya alınması, inat ederse çıkma gelecek. Biz o konseyi kurucusuyuz.