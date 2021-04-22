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CHP’li Özel "128 milyar dolar" çağrısı: "Çalmadım, satmadım" diyorsa orada bir arıza var, yerini göster kardeşim

''128 milyar dolar kaçtan, ne zaman, kime satılmış? Söyleyin''

22 Nisan 2021 12:18

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "128 milyar dolar" tartışmasına ilişkin olarak, "Çalmadım, satmadım' diyorsa orada bir arıza var, yerini göster kardeşim" çağrısını yaptı. 

Özel, '128 milyar dolar'' tartışması hakkındaki konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, ''Bir baba evladına sorar: Araba nerede? Evlat: ''Ben çalmadım, vallahi çalmadım'' diyor. İyi de ne yaptın? Arabayı göster, arabayı'' yazarak konuşmasını paylaştı.

Konuşmasında, tartışırken meseleyi şöyle görmek lazım diyen Özel, ''Başta kabul etmiyordunuz ama; şimdi artık hepiniz söylüyorsunuz, kabul etmeye başladınız, satılmış. 128 milyar dolar kaçtan, ne zaman, kime satılmış? Söyleyin. Devamında şu gelecek; bugünkü kura döneceğiz. Hani ''1 lira kaybolmaz'' diyorsunuz ya; 5,50'den sattığınız doları, bugün 1 tanesini satın alsanız, 8,15'ten alacaksınız'' dedi.

''128 milyar dolar satın almaya kalkın, koymaya kalkın o parayı, devletin kaybı kaç para oluyor?'' diyen Özel, ''Kötü yönetim, bakın; bir baba evladına sorar: Araba nerede? Evlat: ''Çalmadım, satmadım'' diyorsa orada bir arıza var. Yerini göster kardeşim. Orada bir arıza var. ''Araba nerede?'' diyorsun ''Ben çalmadım, vallahi çalmadım'', iyi de ne yaptın? Arabayı göster, arabayı'' diyerek ekledi.

Özgür Özelbaşkanvekilichp128 milyar dolarmeclis

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