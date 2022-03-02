CHP'li Özel, AKP'nin okulda açtığı sergiyi anlattı: "Çocuklarımızın siyasete nasıl alet edildiğinin somut örneği"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Üsküdar'da 5 okulda AKP'nin gençlik örgütü tarafından sergi açtığını, AKP'li Üsküdar İlçe Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı'nın sergiye katılarak öğrencilerle fotoğraf çektiğini söyledi. Özel, "İlçe başkanımız kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü arıyor 'Haberimiz yok' diyorlar. Engel oluyorlar ve derhal tweetler siliniyor" dedi.

Okullarda siyasi propaganda yapılmaması gerektiğini söyleyen Özel, sergi organizasyonunun AKP'nin 'Yeni Seçmen Birimi' tarafından yapıldığını belirterek "AKP bunu da yaptı. Liselere gidip sergi açıp gençleri Yeni Seçmen Birimi' ile temas ettirdi. Korkunun ecele faydası yok. Bunları yapmakla iktidara tutunamazsınız" diye konuştu.

Özel'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Üsküdar ilçemizde yaşanılan acı durumu CHP Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel, mecliste dile getirdi. Devletin kurumlarının ve çocuklarımızın siyasete nasıl alet edildiğinin somut örneği. Ve bu olayın sorumlusu her kim(ler)se acil gereği yapılmalıdır, takipçisi olacağız!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.