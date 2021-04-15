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CHP'li Özel'den AKP'li Canikli'ye: Bravo, doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun

15 Nisan 2021 15:06

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin muhalefetin ''128 milyar dolar nerede?'' sorularına ilişkin sosyal medyadan verdiği cevabı değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu ifade eden Özel, ''Artık her gün ekonomi yönetimi birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan ifadelerle piyasalara güvensizlik aşılıyor. Başka bir şey yapmıyor'' dedi. 

''Gelinen noktada paranın olmadığı ortada''

Gelen cevapların hepsinin çelişkili olduğunu iddia eden Özel, ''Bizim sorumuz basit. 128 Milyar Nerede? 7 Ocak gününden beri bunu soruyoruz. Ama gelen cevapların hepsi birbiriyle çelişkili. Bir tanesi diyor ‘'Böyle bir rezerv hiçbir zaman olmadı'', bir tanesi diyor ‘'Para yerinde duruyor'', bir tanesi diyor ‘'Biz bunu pandemide harcadık'', diğeri diyor ‘'Dış güçlerle mücadelede harcadık'', ama gelinen noktada paranın olmadığı ortada'' açıklamasında bulundu.

Tartışmaya ilişkin yanıtında 1 doların dahi nereye satıldığının belli olduğunu iddia eden Canikli, 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edildiğini, 75 milyar doları Türkiye’deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durduğunu, 43 milyar dolarıyla özel sektörün dış borç ödemesi yaptığını ve 12 milyar dolarını da yabancı portföy yatırımcısının aldığını açıklamıştı.

''Bu para hiç oldu''

Canikli'nin cevabını değerlendiren Özel, ''Son açıklama dün Canikli'den gelmişti. 4 kalemde bu paranın nerelere harcandığını açıklamaya çalışmış. Bravo Canikli. Doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun. Biz de bunu söylüyoruz. Bu para yok bu para çar çur oldu. Bu para hiç oldu diyoruz. Sonunda itiraf etmişsin ve şimdi bir gerçekle karşı karşıyayız'' dedi.

''Ne zaman? Kime? Ne kadar sattınız? Kimin talimatı ile sattınız?

Özel, açıklamasının devamında ''Siz bu parayı 6'dan 6,20'den, 6,50'den birilerine sattınız. O listeyi vermiyorsunuz. Ne zaman? Kime? Ne kadar sattınız? Kimin talimatı ile sattınız? Bunu merak ediyoruz. Bir de demişsin ki, bu parayı yerine koyabiliriz. Koyabilmen için kaçtan alacaksın doları? Birilerine 6,20'den sattınız, bugün 1 dolar alsan 8,15''  diyerek Canikli'nin cevaplarına yanıt verdi.

Özgür ÖzelNurettin Canikli128 milyar dolarmuhalefetAKPCHP

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