CHP'li Müzeyyen Şevkin: Çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapan çocuklar, Türkiye’nin vahim durumunu özetliyor

10 Aralık 2021 17:52
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, sokakta çalışan geri dönüşüm işçisi çocukların bir inşaat alanındaki kumdan kale yaparken çekilmiş görüntülerini içeren videoyu, “10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapıp denizde yüzdüğünü hayal eden çocuklar, Türkiye’nin içinde bulunduğu vahim durumu özetliyor” notunu düştü.
Milletvekili Şevkin, sokakta çalışan geri dönüşüm işçisi çocukların bir inşaat alanındaki kumdan kale yaparken çekilmiş görüntülerini içeren videoyu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Twitter hesabından paylaştı. Şevkin, paylaşımına şu notu düştü:
“10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapıp denizde yüzdüğünü hayâl eden çocuklar, Türkiye’nin içinde bulunduğu vahim durumu özetliyor. Çocuklar inanın, inanın çocuklar…”
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