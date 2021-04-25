CHP'li Murat Emir hem çaldı hem söyledi: "Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin"

25 Nisan 2021 17:11
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, halk ozanı Davut Sulari’nin "Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin" türküsünü saz çalarak söyledi.
CHP’li Emir, sazıyla halk müziği sanatçısı "Davut Sulari’nin Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin" eserini söyleyerek, sosyal medyadan “Memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i öleni, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi” mesajıyla paylaştı.
Emir'in söylediği türkünün sözleri şöyle:
"Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin
Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin
Rağbet yalancının da refah hırsızın
Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin
Sararıp da solmak solmak reva mı bize
Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin
Sararıp da solmak solmak reva mı bize
Aradan galkdı mı hey hey hörmetle hatır
Aradan galkdı mı hey hey hürmetle hatır
Gelen günler geçen geçen günü aratır
Mazlum Davut Sulari'yi ağlatır
Sefil sergan olmak olmak reva mı bize
Mazlum Davut Sulari'yi ağladır
Sefil sergan olmak olmak reva mı bize"
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