CHP'li Murat Emir, Ankara'daki bir hastanenin görüntülerini paylaştı, "İşte hastanelerin hali" dedi

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir, başkentteki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testi bekleyen vatandaşların görüntüsünü paylaştı.

CHP’li Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların test yaptırmak için sıra beklediği ve Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin gerçeği yansıtmadığı ifadelerini kullanararak şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanlığında nüfuslu kişiler kolayca test yaptırabilirken vatandaşlar hastanelerde bu şekilde saatlerce bekliyor. Bu görüntüler Ankara Dışkapı Hastanesi'nden geldi. Bakanlık rakamlarla halkı aldatıyor ancak işte hastanelerin hali.”