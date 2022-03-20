CHP'li Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir’i radyasyona mahkum etti

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Gaziemir'deki eksi kurşun döküm fabrikası alanında gömülü nükleer atıklar için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Murat Bakan, "Gaziemir'de bu atıkların bertarafı için hiçbir adım atmayan iktidar, şimdi nükleer enerji için kolları sıvadı. Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir’i radyasyona mahkum etti" dedi.

Murat Bakan, normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edilen Gaziemir ilçesine bağlı Emrez mahallesindeki alanın durumunu TBMM gündemine taşıdı. Gömülü atıkların tabiata, çevreye ve insanlara nasıl zarar verdiğinin ve yasak olmasına rağmen kim tarafından nasıl getirildiğinin belirlenmesi için TBMM'ye araştırma önergesi veren Murat Bakan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce önergeme verdiği yanıtta, Gaziemir’de gömülü olan nükleer atıkların ayrıştırma ve bertaraf işlemleri için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma yaptığını söylemişti. Üzerinden bir sene geçti, halen bir adım atılmadı. Neden? Yönetmelik gereği bu atıkların sorumluluğu atıkların sahibinde olabilir ancak ne fabrika kalmış ne sahibi… 12 yıl geçmiş üzerinden, devlet bir adım atmamış. Kentin göbeğinde, insanların yaşadığı bir alanda nükleer atıklar ölüm saçarken 12 yıldır bu atıkların bertarafı için hiçbir adım atmayan iktidar, şimdi nükleer enerji için kolları sıvadı. Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir’i radyasyona mahkum etti. Gaziemir’i ölüm saçan atıklardan kurtarmak zorundasınız.”



Bakan, araştırma önergesinde de şunları belirtti:



“Bölgenin atıklardan temizlenmesi öncelikle halk sağlığını ilgilendirmektedir ve hayati bir önem arz etmektedir. Ancak maalesef 12 yıldır bu konu ne önemsenmiş ne bu konuda somut bir adım atılmıştır. Atıkların gömülü olduğu söz konusu fabrika, Çevre Bakanlığı’nın onayından geçen lisanslı bir ayrıştırma tesisiydi. Ancak ülkeye girişi yasak olan bu tehlikeli atıkların ülkeye kimler tarafından ve nasıl getirildiği sorusunun cevabı da Bakanlık denetiminde olan lisanslı bir alanda Türkiye’de olmayan bir nükleer santral atığının olmasının açıklaması da 12 yıldır cevapsızdır. 'Lisanslı fabrikada bu atıkların ne işi vardır, lisans veren Bakanlık burada hiç denetim yapmamış mıdır, bu atıkları tespit etmemiş midir' soruları 12 yıldır cevapsızdır. Konuyla ilgili tek yetkili kurum olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bugüne kadar bu bölgede herhangi bir temizlik işlemi yapmış mıdır? 'TAEK’in bu atıkları atacak yeterli alanı var mıdır, bu atıkları ayrıştıracak yeterli teknik ekip ve donanımı var mıdır, varsa bu alan neden yıllardır temizlenmemektedir' gibi birçok soru da 12 yıldır cevapsızdır.”

Kaynak: ANKA